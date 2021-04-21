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    Zeynep Tokuş, Boran Kuzum'a yoga dersi verdi

    Setlere geri dönmeye hazırlanan Zeynep Tokuş, rol arkadaşı Boran Kuzum'la yoga yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 08:14
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 08:35
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    Zeynep Tokuş, Boran Kuzum'a yoga dersi verdi

    Deli Yürek adlı diziyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un oyunculuğu bıraktıktan sonra uzun süredir yoğa eğitmenliği yapıyor.

    BORAN kUZUM'A DERS VERDİ

    Setlere geri dönme kararı alan Tokuş, etkin olarak kullandığı sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir video geldi. Tokuş aynı filmde rol alacağı oyuncu Boran Kuzum'a yoga dersi verdiği anları paylaştı.

    Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları  "Kuzum siz ne yapıyorsunuz?'' gibi yorumlarda bulundular.

    Zeynep Tokuş, Boran Kuzum'a yoga dersi verdi VİDEO

    Zeynep Tokuş, Boran Kuzum a yoga dersi verdi #1

    Zeynep Tokuş, Boran Kuzum a yoga dersi verdi #2

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