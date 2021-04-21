Setlere geri dönmeye hazırlanan Zeynep Tokuş, rol arkadaşı Boran Kuzum'la yoga yaptı.

Deli Yürek adlı diziyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un oyunculuğu bıraktıktan sonra uzun süredir yoğa eğitmenliği yapıyor.

BORAN kUZUM'A DERS VERDİ

Setlere geri dönme kararı alan Tokuş, etkin olarak kullandığı sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir video geldi. Tokuş aynı filmde rol alacağı oyuncu Boran Kuzum'a yoga dersi verdiği anları paylaştı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları "Kuzum siz ne yapıyorsunuz?'' gibi yorumlarda bulundular.

Zeynep Tokuş, Boran Kuzum'a yoga dersi verdi VİDEO