Zeynep Tokuş çocuklarıyla verdiği pozu paylaştı! 3 çocuk annesi eski oyuncuya yorum yağdı

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Miss Turkey 1998 birincisi olduktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek'deki Zeynep karakteriyle gönüllere taht kuran Zeynep Tokuş, evlendikten sonra gözlerden uzak ailesiyle sakin bir hayat yaşıyor.

Oyunculuğu bırakan 48 yaşındaki güzel isim, spora yönelerek ekranlardan uzak kalmıştı.

2 evlilik yaptıktan sonra 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoga pozlarıyla gündeme geliyordu.

Üç evliliğinden Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları olan Zeynep Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocuklarıyla kutladı. Ünlü ismin çocuklarını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çocuklarının yanında ablaları gibi durması dikkat çekti.

"YILBAŞI AKŞAMI ÖZETİ"

Tokuş, yaptığı paylaşıma "Yılbaşı akşamı özeti… Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla" notunu düştü.

Ünlü isim, eşiyle olan fotoğrafını da paylaştı.