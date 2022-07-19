Zeynep Tokuş, hareketi zorlaştırdı

Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, zor yoga pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerinin ardından kendini yogaya verip eğitmen oldu.

Bu konuda iyice ustalaşan Tokuş, önceki gün sınırları zorlayan bir yoga pozu paylaştı.

Ters lotus

Tokuş, bu sefer ters lotus olarak bilinen karmaşık pozu kolları üzerinde yükselerek daha da zor hale getirdi.

Eski oyuncu yayınladığı fotoğrafa; "Renklerin verdiği enerjiyi çok seviyorum.Dönem dönem bazı renklere daha çok düşkün oluyorum. Aslında hepsinin özünün ışık olduğu ama bir kristalden geçerken kırılıp renklere büründüğünü düşünürsek…hem çok farklı hem de aynılar. Tıpkı bizler gibi;)) Bu aralar favori renklerin ne? Benim pembe ve yeşil sanırım. Kalp çakranın renkleri" yazdı.

Takuş'un pozuna sosyal medyadan yorum yağdı.