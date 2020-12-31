Zeynep Tokuş: Hiçbir şey bir günde olmuyor

Zeynep Tokuş: Hiçbir şey bir günde olmuyor

Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başlayan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, son paylaşımında takipçilerine içini döktü.

Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı 'Deli Yürek' dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş, artık ekranlarda olmak istemiyor. 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor.

Türkiye Güzeli, yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşıyor. Tokuş, son paylaşımıyla takipçilerine yogada ilerlemenin zorluğunu anlattı.

"YÜZLERCE KEZ DÜŞTÜM"

Zeynep Tokuş, paylaşımına, "İnanın hiçbir şey öyle bir günde olmuyor... Meyve ağacı misal. Emek istiyor, su istiyor, güneş istiyor, budanmak istiyor, her şeyden önemlisi zaman istiyor olgunlaşıp meyve vermek için. Nihayetinde bir küçücük tohum her bir meyvesinin içinde de tohum barındıran bir meyve ağacına dönüyor mu dönüyor. Mesela bugüne kadar pratiğimde yüzlerce kez düştüm! Hatta bugün bile kaç kere düştüm bilmiyorum...

"YENİ ŞEYLER DENEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ama yeni şeyler denedim ve denemeye devam edeceğim inşallah. Her düşüşüm beni bir başka yere taşıyacak ve ben böyle büyüyeceğim, öğreneceğim gelişeceğim, meyve vereceğim. Yürümeye devam, yolculuğun tadını çıkar." notunu düştü.

Zeynep Tokuş: Yeni şeyler denemeye devam edeceğim VİDEO

Geçtiğimiz günlerde de oğluyla antrenman yapan Tokuş, şu sözleri yazmıştı:

"PARTNERİM CANIM OĞLUM"

"Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz..ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs...yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir. Güven, sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum."