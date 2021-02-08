Zeynep Tokuş kızıyla yoga yaptı

Zeynep Tokuş, kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"EĞLENDİK"

Bu kez kızı Ayşe ile yoga yaptığı anları yayınlayan oyuncu, fotoğraflarına, "Ah, ne eğlendik. Tutku duyduğum şeyi kızımla paylaşabildiğim için minnettarım. Haydi, siz de bir şeyler denerseniz kızımla görebilmemiz için etiketlemeyi unutmayın..." notunu düştü.

3 ÇOCUK ANNESİ

Üç çocuk annesi olan Tokuş'un, kızı ile birlikte esnekliğini gözler önüne serdiği paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.