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    Zeynep Tokuş, yogada ilerliyor

    Oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş, 6 senedir yoga yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 08:26
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    Zeynep Tokuş, yogada ilerliyor

    Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek dizisinde ünlenen Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakmış kendine başka bir yol çizmişti.

    3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendini yogaya adadı. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş, yaptığı zor hareketleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

    "Fincan boş"

    Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğraf daha yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.

    Zeynep Tokuş, yogada ilerliyor #1

    Zeynep Tokuş, yogada ilerliyor #2


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