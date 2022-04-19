Zeynep Tokuş, yogada ilerliyor

Oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran Zeynep Tokuş, 6 senedir yoga yapıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'yla Deli Yürek dizisinde ünlenen Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakmış kendine başka bir yol çizmişti.

3 çocuk annesi Zeynep Tokuş kendini yogaya adadı. 38 yaşında yogaya başlayan Tokuş, yaptığı zor hareketleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

"Fincan boş"

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğraf daha yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına "Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım" notunu ekledi.