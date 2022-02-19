Bir süredir yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş'un son paylaşımı, tüm dikkatleri üzerine topladı.

Geçmiş yıllarda oyunculuk yapıp mesleği bırakan ardından ise yogaya merak saran 45 yaşındaki Zeynep Tokuş, Instagram'da yeni bir paylaşım yaptı.

Hemen hemen her gün farklı yoga hareketleri deneyen ve o anları takipçileriyle paylaşan Tokuş, bu kez sandalye üzerine çıktı.

"SANDALYELİ POZLARA DA AÇIĞIM"

Kollarıyla sandalyeden destek alarak havada kalmayı başarabilen üç çocuk annesi Tokuş, videolu paylaşımına "Buyrunuz hafta sonu sandalyeli yoga çelıncııı. Sandalye ile olan yeni pozlara da açığım.Hadi sizden gelenleri bekliyorum!" notunu yazdı.

Zeynep Tokuş'tan sandalyeli yoga challange