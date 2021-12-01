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    Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor

    Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı hareketlerle gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 09:30
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    Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, uzun süredir kariyerini yoga eğitmeni olarak devam diyor.

    Sosyal medya hesabından sık sık zor yoga duruşlarını paylaşan Tokuş, önceki gün yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırttı.

    "CAM KENARI ŞEKİLLERİ"

    İki elinin üzerinde baş aşağı duran oyuncu, fotoğrafın altına “cam kenarı şekilleri” yazdı. Fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

    Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #1

    Zeynep Tokuş'un yoga pozları FOTO GALERİ

    Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #2Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #3Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #4Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #5Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #6

    Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #7Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor #8

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