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- Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor
Zeynep Tokuş, zor hareketleri deniyor
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı hareketlerle gösteriyor.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 09:30
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, uzun süredir kariyerini yoga eğitmeni olarak devam diyor.
Sosyal medya hesabından sık sık zor yoga duruşlarını paylaşan Tokuş, önceki gün yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırttı.
"CAM KENARI ŞEKİLLERİ"
İki elinin üzerinde baş aşağı duran oyuncu, fotoğrafın altına “cam kenarı şekilleri” yazdı. Fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
Zeynep Tokuş'un yoga pozları FOTO GALERİ