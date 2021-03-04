Zeynep Tuğçe Bayat, balayında yoruldu

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Ağustos 2020’de nikah masasına oturmuştu.

Evlendikleri rol aldıkları dizileri devam ettiği için balayına çıkamayan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, geçen hafta Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile tanınan kenti Tulum’a gitmişti.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sadece denizin güneşin tadını çıkarmadı. Önceki gün golf dersleri de aldı.

"GERÇEKTEN YORULDUM"

Sosyal medya hesabından golf sahansından fotoğraf paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat, “Evet çok keyifli. Ama zannettiğim kadar kolay değilmiş. Aksine çok zormuş. Gerçekten yoruldum” yorumunda bulundu.