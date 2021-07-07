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Zeynep Tuğçe Bayat kardeşini paylaştı
Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Tuğçe Bayat; eşi, ablası ve eniştesi ile birlikte sezonu açtı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 07:10
Meslektaşı Cansel Elçin ile evli olan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, ailesi ile birlikte tatile çıktı.
Eşi, ablası Tutku Bayat ve eniştesi Can Yılgür ile mavi tur yapan oyuncu, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
"İKİZ DEĞİLİZ"
Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat ile fotoğrafına "Kızkardeşim..." notunu düştü, takipçilerine de 'benziyor muyuz' diye sordu. Tuğçe Bayat "Bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz" dedi.