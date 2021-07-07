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Zeynep Tuğçe Bayat kardeşini paylaştı

Zeynep Tuğçe Bayat kardeşini paylaştı

Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Tuğçe Bayat; eşi, ablası ve eniştesi ile birlikte sezonu açtı.