Zeynep-Volkan Demirel çifti kızlarına kavuştu

Haber Merkezi

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti, yeni bir heyecan daha yaşadı.

Yade ve Yeda adında iki kızları olan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, üçüncü kızlarını kucaklarına aldı.

"HOŞ GELDİN"

Müjdeli haberi, Volkan Demirel, sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Hoş geldin" notunu düştü.

BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI

Üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Demirel çiftinin minik kızlarına Yasmin adını verdiği ortaya çıktı.