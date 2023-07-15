Zeyno Günenç, Çocuklar Duymasın Oruç'un doğum gününü unutmadı Çocuklar Duymasın dizisinde oğlu Orçun'u canlandıran Alperen Khamis'in doğum gününü unutmayan Zeyno Günenç, paylaştığı kareye "Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden hayatına dair kareleri paylaşan Günenç, Alperen Khamis'in doğum gününü de unutmadı.

Alperen Khamis, Çocuklar Duyması'nda Beton Orçun karakterine hayat verdi.

"Seni çok seviyorum"

Zeyno Günenç, Alperen'in 20. yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı.

Khamis ile bir araya gelen ve pasta getiren Günenc notuna, "Canım Eren'im doğum günün kutlu şansın bol olsun. Seni çok seviyorum" dedi.