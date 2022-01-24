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    Ziynet Sali: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır

    İstanbul'daki bir mekanda sahne alan 46 yaşındaki Ziynet Sali, Gülşen'in eleştirilen kıyafetleri hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 09:13
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    Ziynet Sali: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır

    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Sali, meslektaşı Gülşen'in son dönemlerde dillerden düşmeyen transparan sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

    "GÜNEŞ GİBİ OLMAK İSTEDİM"

    Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne alan Ziynet Sali, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim." dedi.

    Şarkıcı, son dönemde yaşanan kıyafet polimiğiyle ilgili de şöyle konuştu: "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır."

    Ziynet Sali: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır #1

    Ziynet Sali: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır #2


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