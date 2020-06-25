Ziynet Sali'den karavan fotoğrafları

Geçen yıl eylül ayında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile Kıbrıs’ta dünyaevine giren şarkıcı Ziynet Sali, takipçileri için fotoğraflar paylaştı.

Mutlu giden bir evliliği olan ve sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da bunu gözler önüne seren Ziynet Sali, klip çekimi için kamera karşısına geçti.

"KARAVAN SELFİESİ"

Birbirinden güzel ve çekici göründüğü karelerin sonrasında karavanında çektiği selfieler ile takipçilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, “Bir çekim sonu selfiesiz olur mu? Karavan selfiesi” notuyla paylaşımda bulundu.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Ziynet Sali, bazı takipçileri tarafından kilo aldığı yönünde eleştirildi.