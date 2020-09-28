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    Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? Harika Avcı'nın hayatı...

    Zor zamanlar geçirdiğini duyuran Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı nedir? HArika Avcı ile ilgili merak edilenler haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 18:02
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    Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? Harika Avcı'nın hayatı...

    Sosyal medyada zor zamanlar geçirdiğine dair bir paylaşım yapan 'Harika Avcı kimdir?' merak ediliyor...

    Harika Avcı'nın zor zamanlar geçirdiğine dair yaptığı paylaşımda, Harika Avcı, “Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur.

    Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum.” ifadelerine yer verdi.

    Peki, Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? İşte detaylar...

    Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı nın gerçek adı ne? Harika Avcı nın hayatı... #1

    HARİKA AVCI KİMDİR?

    Harika Avcı'nın gerçek adı Nermin Ocak'tır.

    26 Haziran 1965'te İzmir'de dünyaya gelen Harika Avcı, eğitim hayatını ortaokulda sonlandırdı.

    Henüz 11 yaşındayken annesi ile birlikte tütün fabrikasında çalışmaya başlayan Harika Avcı'nın hayatı, yolda kendisini gören reklamcı Ahmet Gül ile karışlaşması ile değişir.

    Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı nın gerçek adı ne? Harika Avcı nın hayatı... #2

    HARİKA AVCI NASIL ÜNLÜ OLDU?

    Ahmet Gül'ün sekreteri olarak işe başlayan Harika Avcı'nın, sekreter olarak telefon açtığı gazinocu tarafından sesi beğenilerek şarkıcılığa başlar.

    1980'li yılların Türk sinemasına damga vuran isimlerden olan Harika Avcı'nın birçok sevgilisi de olmuştur.

    Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı nın gerçek adı ne? Harika Avcı nın hayatı... #3

    HARİKA AVCI EVLİ Mİ?

    Şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkaran Harika Avcı, kendisinden 20 yaş küçük olan menajeri İbrahim Öztürk ile aşk yaşamıştır.

    Menajeri İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009'da evlenen Harika Avcı'nın birçok filmi ve şarkısı bulunmaktadır.

    FİLMLERİ:

    1998 – Ölümün El Yazısı

    1995 – Gizli Aşk

    1989 – Gönül Garip Bir Kuştur

    1989 – Öyle Bir Kadın Ki

    1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı

    1987 – Alışırım

    1987 – Kalbimdeki Düşman

    1987 – Temas

    1987 – Yasemin

    1986 – Sıcak Yatak

    1986 – Sevgi Çıkmazı

    1986 – Acı Dünya

    1985 – Ateş Dağlı

    1985 – Vahşi Aşk

    1978 – İyi Aile Çocuğu

    Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı nın gerçek adı ne? Harika Avcı nın hayatı... #4

    ALBÜMLERİ:

    Alışırım

    Alışırım & Sen Delimisin Mix Tape

    Aşkımız Bir Uçurum

    Best Of

    Canım Gibisin

    Deliyim – Single

    Hayalimdeki -1991

    İşte YineKolay Değil

    Nazar Boncuğum

    Oyna 2005

    Remixes

    Sen Delimisin

    Sende Sevgi Yok

    Sürünüyorum

    Sürünüyorum Remixes

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