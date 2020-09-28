Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? Harika Avcı'nın hayatı...

Zor zamanlar geçirdiğini duyuran Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı nedir? HArika Avcı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Sosyal medyada zor zamanlar geçirdiğine dair bir paylaşım yapan 'Harika Avcı kimdir?' merak ediliyor...

Harika Avcı'nın zor zamanlar geçirdiğine dair yaptığı paylaşımda, Harika Avcı, “Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur.

Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Peki, Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? İşte detaylar...

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı'nın gerçek adı Nermin Ocak'tır.

26 Haziran 1965'te İzmir'de dünyaya gelen Harika Avcı, eğitim hayatını ortaokulda sonlandırdı.

Henüz 11 yaşındayken annesi ile birlikte tütün fabrikasında çalışmaya başlayan Harika Avcı'nın hayatı, yolda kendisini gören reklamcı Ahmet Gül ile karışlaşması ile değişir.

HARİKA AVCI NASIL ÜNLÜ OLDU?

Ahmet Gül'ün sekreteri olarak işe başlayan Harika Avcı'nın, sekreter olarak telefon açtığı gazinocu tarafından sesi beğenilerek şarkıcılığa başlar.

1980'li yılların Türk sinemasına damga vuran isimlerden olan Harika Avcı'nın birçok sevgilisi de olmuştur.

HARİKA AVCI EVLİ Mİ?

Şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkaran Harika Avcı, kendisinden 20 yaş küçük olan menajeri İbrahim Öztürk ile aşk yaşamıştır.

Menajeri İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009'da evlenen Harika Avcı'nın birçok filmi ve şarkısı bulunmaktadır.

FİLMLERİ:

1998 – Ölümün El Yazısı

1995 – Gizli Aşk

1989 – Gönül Garip Bir Kuştur

1989 – Öyle Bir Kadın Ki

1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı

1987 – Alışırım

1987 – Kalbimdeki Düşman

1987 – Temas

1987 – Yasemin

1986 – Sıcak Yatak

1986 – Sevgi Çıkmazı

1986 – Acı Dünya

1985 – Ateş Dağlı

1985 – Vahşi Aşk

1978 – İyi Aile Çocuğu

ALBÜMLERİ:

Alışırım

Alışırım & Sen Delimisin Mix Tape

Aşkımız Bir Uçurum

Best Of

Canım Gibisin

Deliyim – Single

Hayalimdeki -1991

İşte YineKolay Değil

Nazar Boncuğum

Oyna 2005

Remixes

Sen Delimisin

Sende Sevgi Yok

Sürünüyorum

Sürünüyorum Remixes