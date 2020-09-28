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- Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? Harika Avcı'nın hayatı...
Zor zamanlar geçiren Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? Harika Avcı'nın hayatı...
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 18:02
Sosyal medyada zor zamanlar geçirdiğine dair bir paylaşım yapan 'Harika Avcı kimdir?' merak ediliyor...
Harika Avcı'nın zor zamanlar geçirdiğine dair yaptığı paylaşımda, Harika Avcı, “Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur.
Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum.” ifadelerine yer verdi.
Peki, Harika Avcı kimdir? Harika Avcı'nın gerçek adı ne? İşte detaylar...
HARİKA AVCI KİMDİR?
Harika Avcı'nın gerçek adı Nermin Ocak'tır.
26 Haziran 1965'te İzmir'de dünyaya gelen Harika Avcı, eğitim hayatını ortaokulda sonlandırdı.
Henüz 11 yaşındayken annesi ile birlikte tütün fabrikasında çalışmaya başlayan Harika Avcı'nın hayatı, yolda kendisini gören reklamcı Ahmet Gül ile karışlaşması ile değişir.
HARİKA AVCI NASIL ÜNLÜ OLDU?
Ahmet Gül'ün sekreteri olarak işe başlayan Harika Avcı'nın, sekreter olarak telefon açtığı gazinocu tarafından sesi beğenilerek şarkıcılığa başlar.
1980'li yılların Türk sinemasına damga vuran isimlerden olan Harika Avcı'nın birçok sevgilisi de olmuştur.
HARİKA AVCI EVLİ Mİ?
Şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkaran Harika Avcı, kendisinden 20 yaş küçük olan menajeri İbrahim Öztürk ile aşk yaşamıştır.
Menajeri İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009'da evlenen Harika Avcı'nın birçok filmi ve şarkısı bulunmaktadır.
FİLMLERİ:
1998 – Ölümün El Yazısı
1995 – Gizli Aşk
1989 – Gönül Garip Bir Kuştur
1989 – Öyle Bir Kadın Ki
1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı
1987 – Alışırım
1987 – Kalbimdeki Düşman
1987 – Temas
1987 – Yasemin
1986 – Sıcak Yatak
1986 – Sevgi Çıkmazı
1986 – Acı Dünya
1985 – Ateş Dağlı
1985 – Vahşi Aşk
1978 – İyi Aile Çocuğu
ALBÜMLERİ:
Alışırım
Alışırım & Sen Delimisin Mix Tape
Aşkımız Bir Uçurum
Best Of
Canım Gibisin
Deliyim – Single
Hayalimdeki -1991
İşte YineKolay Değil
Nazar Boncuğum
Oyna 2005
Remixes
Sen Delimisin
Sende Sevgi Yok
Sürünüyorum
Sürünüyorum Remixes