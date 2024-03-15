"Zorbalığa uğradım" dedi! Meghan'ın üzüntüsü kısa sürdü, sosyal medyaya döndü İngiltere'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle, ara verdiği sosyal medyaya hızlı bir dönüş gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Kraliyet'ten ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry, şu sıralar hayatlarına Amerika'da devam ediyor.

Yeni bir yola girerek ABD'ye yerleşen ikili, Kraliyet'in getirdiği imkanları kullanmaktan ise vazgeçmiyor.

Sık sık yaptıklarıyla adından söz ettiren Markle, uzun bir arada sonra Instagram'a geri döndü.

"American Riviera Orchard" adını taşıyan yeni markasını tanıtan Meghan, ilk paylaşımında çiçek toplarken ve yemek yaparken görüldü.

Kraliyet'i kızdıracak hamle

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Markle'ın profilinde hala "Düşes" ünvanını kullanması dikkat çekti.

"Sussex Düşesi Meghan tarafından" notuyla yeni projesini duyuran Markle, Prens Harry ile nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Zorbalığa uğradığını söyledi

Öte yandan Markle, katıldığı bir etkinlikte sosyal medyadaki “sonu gelmeyen toksik yapıyı” eleştirmiş ve çocuklarına hamile olduğu sırada zorbalığa uğradığını söylemişti.