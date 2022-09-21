Zuhal Olcay: Aldatılınca çok ağladım

Haluk Bilginer'in Aşkın Nur Yengi ile adının aşk dedikodularına karışmasıyla evliliğini bitiren Zuhal Olcay, o günleri anlattı.

Şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, 1992’de nikah masasına oturduğu Haluk Bilginer’in adı Aşkın Nur Yengi ile aşk dedikodusuna karışınca 2004’te boşanmıştı.

"Aldatılma duygusu kolay değil"

Olcay, "O aldatılma duygusu kolay değil. İnsan çok ağlıyor, üzülüyor. Güçlü durmak isterken de hırpalanıyorsun. Bundan sonra sadece sakin ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ama her türlü şeye kapım sonuna kadar açık. Aşktan beslenmeye devam" dedi.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2006’da evlenmişti.