Zuhal Olcay: Kıyafetlere bu kadar para harcamamak lazım

Geçtiğimiz gün İstanbul'da konser veren ve üç yıl önce hazırlanan bir kostüm giymeyi tercih eden Zuhal Olcay, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şarkıcı Zuhal Olcay, İstanbul'daki ünlü bir otelde sahneye çıktı. 2.5 saat sahnede kalan Zuhal Olcay, samimi açıklamalarda bulundu.

Sahne için üç yıl önce hazırlanan bir kostüm giymeyi tercih eden şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, kendisini dinlemeye gelenleri doğa ve çevre konusunda uyardı.

"SAYGI GEREK"

Olcay, "Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor.

"MANTIK AYNI"

Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık." dedi.