Zuhal Olcay: Setler güvenli

Pandemi döneminde çalışmalarına ara vermeyen sanatçı Zuhal Olcay, setleri anlattı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, bir dergiye yaptığı açıklamada pandemi döneminde sette olmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.

"KORKKUTAN BİR DURUM"

Ünlü oyuncu “Koşturmaca içinde zaman zaman pandemide olduğunuzu unutuyorsunuz. Bir taraftan da insanı geren, sınırlayan, korkutan bir durum.

Ama tedbirlerin sıkıca alındığı, güvenli bir ortamda çalışıyoruz. Bu yüzden rahatım” dedi.