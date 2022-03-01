Zuhal Olcay'ın koronavirüs yorumu

Zuhal Olcay'ın koronavirüsle ilgili sözleri, onu dinleyenleri kahkahaya boğdu.

Zuhal Olcay, iki hafta önce koronavirüse yakalanmış, hastalığı hafif bir şekilde atlatmıştı. Pozitife dönen ünlü oyuncu ve şarkıcı, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahnedeydi.

"KAÇ SAVAŞ GÖRDÜK"

Hastalığı atlatan ve sahneden espri yapan 64 yaşındaki sanatçı, "Dünyada kaç savaş, kaç ekonomik buhran görmüş kadınım. Korona bana ne yapar ki?" sözleriyle alkış aldı.