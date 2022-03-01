Euro
15.50
-0.48%
Dolar
13.81
-0.23%
Altın
846.71
-0.45%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
592.668
10.01%
BTXN Coin
36.79
-1.89%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Zuhal Olcay'ın koronavirüs yorumu

    Zuhal Olcay'ın koronavirüsle ilgili sözleri, onu dinleyenleri kahkahaya boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zuhal Olcay'ın koronavirüs yorumu

    Zuhal Olcay, iki hafta önce koronavirüse yakalanmış, hastalığı hafif bir şekilde atlatmıştı. Pozitife dönen ünlü oyuncu ve şarkıcı, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahnedeydi.

    "KAÇ SAVAŞ GÖRDÜK"

    Hastalığı atlatan ve sahneden espri yapan 64 yaşındaki sanatçı, "Dünyada kaç savaş, kaç ekonomik buhran görmüş kadınım. Korona bana ne yapar ki?" sözleriyle alkış aldı.

    Zuhal Olcay ın koronavirüs yorumu #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor
    Teknoloji

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor

    Demet Özdemir'in doğum günü elbisesinin fiyatı
    Magazin

    Demet Özdemir'in doğum günü elbisesinin fiyatı

    Görüş Bildir