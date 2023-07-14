Zuhal Topal, eşiyle tatilde Zuhal Topal, son olarak 1.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.

ensonhaber.com

'Yemekteyiz' yarışması ile ekranlarda olan Zuhal Topal, 2008'de nikah masasına oturduğu eşi Korhan Saygıner ve kızıyla tatile çıktı.

Sık sık mutlu anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Topal, son olarak Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Eşiyle çekilen karelerini "Summer vibes" notuyla yayınlayan oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Daha önce kalp emojileriyle birlikte Korhan Saygıner'le aşk dolu pozlarını yayınlayan 46 yaşındaki sunucu, 15'inci evlilik yıl dönümlerinde aşka gelmişti.

"Vallahi ikimize de tebrikler"

"Evliliğimizin 15'inci yılı kutlu olsun. Vallahi ikimize de tebrikler aşkım. Seninle yaşlanmak istiyorum ve seni çok seviyorum."