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Zuhal Topal, Seda Sayan'ın açtığı davayı kazandı

Zuhal Topal, Seda Sayan'ın açtığı davayı kazandı

Zuhal Topal'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan ile eski nişanlısı Erkan Çelik'in 200 bin liralık tazminat davası reddedildi.