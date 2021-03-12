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- Zuhal Topal, Seda Sayan'ın açtığı davayı kazandı
Zuhal Topal, Seda Sayan'ın açtığı davayı kazandı
Zuhal Topal'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan ile eski nişanlısı Erkan Çelik'in 200 bin liralık tazminat davası reddedildi.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 10:30
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 'Zekeriya Atak olayı' nedeniyle başlatılan soruşturmada Zuhal Topal'ın kendisine hakaret ve iftira attığını söylemişti.
Sayan, Topal'ın iftira, hakaret ve lekelenmeme hakkını ihlal suçlarından cezalandırılmasını istemişti.
DAVA REDDEDİLDİ
Şarkıcı Seda Sayan ile eski nişanlısı Erkan Çelik'in 200 bin liralık tazminat davası reddedildi.