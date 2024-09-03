Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı! Her gün 1 tatlı kaşığı içiyor Son dönemde zayıflamasıyla ve fit haliyle dikkat çeken isimlerden sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, sırrını verdi.

Haber Merkezi

Bu yaz paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla ve fit vücuduyla sosyal medyada gündem olan Zuhal Topal'ın gizli bir yöntemi ortaya çıktı.

Enerjik ve sağlıklı görünümüyle dikkat çeken Topal, basit ve etkili bir yöntemle fazla kilolarından kurtuldu.

"ÇÖREK OTU YAĞI İÇİYOR"

Topal, "Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm.

"AZ VE SIK YE"

Zor olan bölümü ise doktor kontrolünde yaptığım Diyetle verdim. Az ve sık yemek yiyerek besleniyorum. Mutlaka doktor gözetiminde diyet yapmanızı öneriyorum." sözleriyle zayıflama formülünü açıkladı.