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    Zülfü Livaneli yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

    Sanatçı Zülfü Livaneli, doktoruna göndermek istediği fotoğraflarını yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 09:34
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    Zülfü Livaneli yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

    Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından, "Göbek içeri, kol dışarı" mesajıyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı.

    Livaneli'nin bu paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

    Gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da fotoğrafını sosyal medya hesabından sildi.

    "YANLIŞLIKLA GİTMİŞ"

    Yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Livaneli, "Doktorumun, tam giyinirken gelen nasılsın mesajına esprili bir fotoğraf gönderdim. Yanlışlıkla tweet de gitmiş. Bu bir şakadır. 2021’de önce sağlık. Mutlu yıllar." açıklamasını yaptı.

    Zülfü Livaneli yarı çıplak fotoğrafını paylaştı #1

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