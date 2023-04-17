Zeynep Koçak'ın paylaşımı gündem oldu Oğzuhan Koç'un bi dönem büyük aşk yaşadığı Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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Daha evleneli bir yıl olmayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı.

"Ailemizi üzmeden boşanacağız"

İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"

Olaydan bir hafta önce paylaşım yapan Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hem şok oldu hem de bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

Takipçileri Koçak'ın paylaşımına "Nasıl bir ah almış senden?" ve "Karma 10 sene geçse de yerini buldu" yorumunu yaptı.

Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç'un eski kız arkadaşı Zeynep Koçak'ın paylaşımı gündem oldu. BKM'de rol alan ikili birlikte oldukları dönemde epey konuşulmuştu.

"Benim de bir hayatım var"

Bu sebeple gündem olan oyuncu isyan etti. Zeynep Koçak şöyle dedi: "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişkiyi düşünerek buna dikkat ederek mi atacağım sürekli..."

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak'la birlikteyken Yağmur Tanrısevsin ile ihanet ettiği iddia edilmişti. İkilinin ilişkisi de uzun sürmemiş, Koç, Tanrısevsin'den ayrıldıktan sonra Demet Özdemir ile birlikte olmuştu.