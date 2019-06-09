Magazinciler görmesin diye şemsiyeyle saklandılar

Oyuncu Chris Pratt ve Terminatör filmlerinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'ın kızı Katherine Schwarzenegger evlendi.

Amerika'nın California eyaletinde gerçekleşen sade törene, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

ŞEMSİYELİ TEDBİR

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğünde, paparazilerin görüntü almamaları için büyük çaba sarf edildi. Tören alanına gelirken ünlü çiftin aracı büyük şemsiyelerle kapatıldı.

Yine de fotoğraf makineleri net olmasa da görüntü almayı başardı.

400 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELMAS YÜZÜK

39 yaşındaki Pratt ve 29 yaşındaki Schwarzenegger, ocak ayında evlilik kararı almış, Schwarzenegger'a evlilik teklifi için takılan 400 bin dolar değerinde elmas yüzük büyük yankı uyandırmıştı.