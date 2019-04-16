Mahalle ismi 'Dul' olunca imza toplandı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı 340 haneli, 1.200 nüfuslu Dul Mahallesi'nin isminde değişikliğe gidildi.

Buna öncülük edenler ise kadınlar oldu. 'Dul' isminden rahatsızlık duyan vatandaşlar, imza toplayarak yeni ismi aldı.

BAZILARI KARŞI ÇIKTI

932 kişinin imzalı dilekçesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. Çok az sayıda kişi ise adının Dulkadiroğulları Beyliği'nden geldiğini belirttiği mahalle adının değişikliğine karşı çıktı.

'ÇAMLICA' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak çoğunluğun isteği üzerine 3 ay önce, belediye meclis kararı ile mahallenin adı 'Çamlıca' olarak değiştirildi. Mahalleye giden yol üzerindeki yön tabelalarında isim değişikliğini bilmeyenler için Çamlıca Mahallesi ibaresi altında 'eski Dul' ibarelerine yer verildi.

MUHTAR: İNSANLARIN KAFASINDA YER EDECEK

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Selahattin Hacıalioğlu, mahallenin adından dolayı kadınlar dulmuş gibi yanlış algılamalar olduğunu belirterek, bu yanlış algılamalara son vermek için isim değişikliğine gidildiğini söyledi. Hacıalioğlu, "Bilmeyenler yine soruyor, bu defa anlamaları için eski Dul Mahallesi demek zorunda kalıyoruz. Zamanla isim değişikliği de insanların kafasında yer edecektir." dedi.

"NÜFUS KAĞIDINDA KARIŞIKLIK YAŞIYORDUK"

Her yerde dul olmadıklarını, mahallelerinin adının 'Dul' olduğunu ifade etmek zorunda kaldıkları anlatan Safiye Kara adlı kadın da "İnsanlar bizi dul zannediyordu. Eşimizden ayrıldığımızı ya da eşimizin bizi terk ettiğini söylüyorlardı. Biz de bütün kadınlarla bu durumdan rahatsızlık duyuyorduk. Herhangi bir yerde nüfus kağıdımıza baktıklarında doğum yeri kısmında 'dul' yazınca, medeni hali yazan yerle karıştırıp bizi 'dul' zannediyorlardı. Sürekli sıkıntılar yaşıyor ve açıklama yapmak zorunda kalıyorduk. Şimdi çok mutluyuz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ MAHALLENİN İSMİNDEN UTANIYORDU"

Mahallede yaşayan genç kızların dul zannedildiğini söyleyen Esma Ay ise “Dul ismiyle mahalle mi olur? İnsanlar burayı dulların yaşadığı bir yer sanıyor. Çocuklarımız mahallenin isminden utanıyordu. Bu zamana kadar bunu niye değiştirmediler? Evlilik çağına gelmiş genç kızlarımızı, dul zannedip almıyorlardı. Herkese açıklama yapmak zorunda kalıyorduk. Sakıncalı bir isimdi. Şimdi adı değişti ve dul olmaktan kurtulduk." ifadelerini kullandı.