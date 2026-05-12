'Mahallenin Muhtarları'nın Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan, hayatını kaybetti

Sanat camiasını yasa boğan bir haber geldi.

Ekranların kült yapımlarından 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde uzun yıllar rol alan Alp Balkan, hayatını kaybetti.

DÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Dün doğum gününü kutlayan ünlü oyuncunun sosyal medyasında yer alan kutlama paylaşımları, sevenlerini daha da üzdü.

Ancak oyuncunun ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Balkan'ın, 2017 yılında ağır bir 'bypass' ameliyatı geçirdiği ve uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1970 yılında dünyaya geldi.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canlandırdığı 'Eczacı Yusuf' karakteriyle gönüllerde taht kurdu.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Balkan, kısa sürede izleyicilerin sevdiği isimlerden biri haline geldi.

BİRÇOK PROJEDE YER ALDI

Oyunculuk kariyerine farklı projelerle devam eden Alp Balkan, 'Yusuf Yüzlü' ve 'Belalı Baldız' gibi yapımlarda da rol aldı.

Balkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise 2005 yapımı 'Davetsiz Misafir' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak ekranlardaki yerini sürdürdü.