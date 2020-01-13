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Mahkeme Müşerref’in idam kararını bozdu

Vatana ihanet gerekçesiyle, idam cezasına çarptırılan Müşerref, kararın bozulmasının ardından, çok mutlu olduğunu söyledi.

İHA | 13.01.2020 - 17:19..
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Pakistan Mahkemesi'nin, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref’in idam kararını bozduğu açıklandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Karar ilişkin açıklama yapan 76 yaşındaki Müşerref, “Bu konuda yorum yapamam ama karar gerçekten iyi, karar anayasaya uygun olduğu için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet davası açılmasına yönelik kurulan özel mahkemeyle 3 Kasım 2007'de olağanüstü hal ilan ettiği için ölüm cezasına çarptırılmıştı.

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