Mahkeme Müşerref’in idam kararını bozdu

Clutch’ın araştırma sonuçlarına göre, en çok bağlımlılık yaratan 17 bilgisayar oyununa daha yakından bakıyoruz.

Antalya’da öğretmen sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, mekan olarak korku evini seçince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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92'nci Oscar adayları

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak.