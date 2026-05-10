Mahmud Efendi Hazretleri, vefat yıldönümünde on binlerle anıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, Mahmud Efendi Hazretleri için düzenlenen anma programında yoğun bir katılıma sahne oldu.

Hicri takvime göre vefatının 4. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, salona sığmayan kalabalık nedeniyle binlerce kişinin programı dış alandan takip ettiği ifade edildi.

Programın, Cübbeli Ahmet Hoca tarafından organize edildiği belirtilirken, katılımın beklenenin üzerinde olduğu kaydedildi.

SALON TAMAMEN DOLDU

Etkinlik alanında salonun tamamen dolduğu, merdiven boşlukları ve oturma alanlarının büyük ölçüde kullanıldığı aktarıldı. Organizasyona kadın katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, bu nedenle alan düzeninde zaman zaman sıkışıklık yaşandığı ifade edildi.

DIŞARIDA DEV EKRANDAN TAKİP EDİLDİ

İçeri giremeyen çok sayıda kişinin, kurulan dev ekranlar aracılığıyla programı dış alandan takip ettiği bildirildi. Yoğunluk nedeniyle bazı katılımcıların alandan ayrılmak zorunda kaldığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

ON BİNLERCE KATILIM

Organizasyonla ilgili yapılan değerlendirmelerde, programa on binlerce kişinin katıldığı belirtildi. Ulaşım ve kapasite koşullarına rağmen geniş bir katılımın olması, etkinliğe olan ilginin yüksekliğine bağlandı.

ANMA PROGRAMI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mahmud Efendi Hazretleri’nin manevi mirasına vurgu yapılan programda, katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti. Etkinlik boyunca yapılan konuşmalar ve dualar, salonda bulunanlar tarafından takip edildi.

Programın ardından alanda oluşan yoğunluk kademeli olarak dağıtılırken, organizasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.