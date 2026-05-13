Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan'ın altın madalya sevinci

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke, Türk sporcusunun gücünü gösterdiğini söyledi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen organizasyonda şampiyon olan Mahmut, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda aldığı altın madalyadan sonra bu turnuvanın önemini vurgulayan Mahmut, "Çok mutluyum. Paris 2024'ten sonra en büyük organizasyondu. O madalyayı da tesadüfen almadığımı kanıtladım. Bu büyük bir ekip çalışmasıdır. Madalyayı tek başıma boynuma takıyor olabilirim ama bu herkesin başarısı. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ ONLARA GÖSTERDİM"

İsrailli rakibi Adnan Milad'ı finalde yenmesini de değerlendiren Mahmut, "İsrailli sporcuyla maç yapmak benim için önemliydi. Amaç sadece maçı kazanmak değil, onlara gücümüzü de göstermekti. Son saniyeye kadar mücadele ettim ve Türk'ün gücünü onlara gösterdim." diye konuştu.

"ONU ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Kulüplerinin sporcusu Berkay Erer ile gurur duyduklarını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un genel sekreteri Erdem Aslanoğlu ise "Mahmut bizi bu başarılara alıştırdı. Paralimpik şampiyonluğundan sonra 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Mahmut başarıyı çok seviyor, biz de onunla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye adına onu alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

"HEYECANLI BİR MAÇTI"

Kadınlarda altın madalya alan Gamze Özcan, çok heyecanlı bir maçın ardından şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Finalde ilk raundu kaybettiğine dikkati çeken Gamze, "Heyecanlı bir maçtı. İlk raundu kaybedince toparlandım ve kendimi geldim. Şükür istediğimi aldım. Sevgili eşime hediye etmek istiyorum bu madalyayı. O da yarı finalde sakatlığından çekildi ve bronz madalya aldı. Dün evlilik yıldönümümüzdü, ona altın madalyayı hediye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.