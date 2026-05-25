Mahmut Tanal, Özgür Özel'in kuracağı partinin oy oranının yüzde 29 olduğunu iddia etti

Türk siyasetinde ana gündem mutlak butlan...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönüş yolu açılırken Özgür Özel de görevinden uzaklaştırıldı.

YENİ PARTİ KURULACAK İDDİASI

Karar sonrası Özgür Özel ve ekibin nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair farklı iddialar ortaya atıdı.

Bunlardan bir tanesi de Özel yönetiminin yeni bir parti kuracağı oldu.

MAHMUT TANAL ANKET PAYLAŞTI

Söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tanal, paylaşımında bir seçim anketine yer verirken ankette Özgür Özel'in yeni kuracağı iddia edilen partide yer aldı.

KURULMAYAN PARTİYİ BİRİNCİ YAPTI

Ankette Özgür Özel’in kuracağı varsayılan parti yüzde 29,4 ile birinci parti olurken AK Parti, yüzde 27,1 ikinci parti oldu.

Bu iki partiyi ise yüzde 8,2 ile DEM Parti takip ederken Yeniden Refah Partisi'nin de yüzde 7,9'luk bir orana sahip olduğu görüldü.

"CHP SEÇMENİ ÖZEL'İN ETRAFINDA TOPLANIYOR"

Paylaşımında ayrıca kısa bir değerlendirmede bulunan Tanal, "CHP’nin seçmeni büyük ölçüde Özgür Özel’in etrafında toplanıyor. Mevcut CHP yönetiminin değil, toplumsal karşılığın belirleyici olduğu görülüyor." ifadelerine yer verdi.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Söz konusu ankette partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

(Özgür Özel) Yeni Parti: yüzde 29,4

AK Parti: yüzde 27,1

DEM Parti: yüzde 8,2

Yeniden Refah Partisi: yüzde 7,9

İYİ Parti: yüzde 6,9

Saadet Partisi: yüzde 5,8

MHP: yüzde 5,1

Zafer Partisi: yüzde 3,2

CHP: yüzde 3,1

Anahtar Parti: yüzde 2,9