Mahmut Uslu: Mbappe'yi alacak gücümüz var

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sık sık basın mensupları ve kongre üyeleri ile bir araya gelen Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Öte yandan Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu da aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Tivibu Spor'da bir programa konuk olan Uslu burada dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Başkan adayları ve ekipleri seçim dönemi boyunca transfer vaatlerinde bulunurken son vaat tartışma yarattı.

"MBAPPE'Yİ ALABİLECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Real Madrid'in yıldız ismine atıfta bulunan Uslu, "Şimdi ben desem ki Real Madrid'de Mbappe'nin problemi var, diğer futbolcular istemiyor öyle mi?

Bizim bu şu andaki yönetimin onu alabilecek gücü var" dedi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Uslu'nun bu çıkışının ardından Gazeteci Volkan Demir şaşkın bir ifade ile "Mbappe'yi?" diye sordu.

Uslu ise bu soruya "Niye olmasın problemi varsa?" yanıtını verdi.