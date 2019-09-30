Mahsun Kırmızıgül müziğe dönüyor

90 lı yıllarda Alem Buysa Kral Sensin türküsü ile piyasaya çıkan sonrasında bir çok albüm çıkaran Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor.

"HASRET GİDERECEĞİZ"

2006 yılında çıkardığı ‘Dinle’ albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, “Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz” dedi.

ZARARI BÜYÜK

Kırmızıgül son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.