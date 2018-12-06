Mahsun Kırmızıgül oyuncuları çamura buladı

Yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün, son filmi “Mucize 2: Aşk”dan ilginç set görüntüleri gelmeye devam diyor. Onlardan biri de çamur banyosu sahnesi oldu. Kameraya eğlenceli şekilde yansısa da o sahne, oyunculara zor anlar yaşattı. O yüzden çekimlere ara verildi.

OYUNCULAR HASTALANDI

Foça’da, ekim ayında gerçekleşen ve gün boyu süren çekim öncesi oyuncular teknik ekip tarafından çamura bulandı. Ardından hepsi de senaryo gereği denize girip çamurdan arındı. Çekimin hemen sonrasında Erdal Özyağcılar ve Fikret Kuşkan hastalandı.

Mahsun Kırmızıgül sete iki gün ara vermek zorunda kaldı.