Mahsun Kırmızıgül: Yaşamak için aşk gerekli

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Amerika'da Ece Binay ile evlenmiş ve çiftin bir kızları olmuştu. Kırmızıgül, Instagram hesabından kızının doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulundu. Baba olmadan önce böyle büyük bir aşk yaşamadığını söyleyen Kırmızıgül, kızına güzel dileklerde de bulundu.

İŞTE KIRMIZIGÜL'ÜN PAYLAŞIMI:

"BABA KIZIN HİKAYESİ"

"Yeryüzünde aşka dair söylenmedik söz kaldı mı? Belki kalmadı. Ama ben size bir baba ve kızının aşk hikayesini anlatabilirim . Ama kelimeler bu büyülü aşkı anlatmaya yetmez.

"GÖZÜME HER BAKTIĞINDA BOĞAZIM DÜĞÜMLENİR"

Kızım Lavin’in her gözüne baktığımda burnumun direği sızladığını, boğazım düğümlendiğini hissettikçe aramızdaki sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi anladım. Ben ne böyle bir aşk, ne de böylesine etkili bir sevda yaşamadım.

"AŞK VE SEVGİ İNSANI HAYATA BAĞLAR"

Sevgi, insanın içini ısıtan sıcacık bir duygudur. Aşk ve sevgi insanı hayata bağlar. Yaşamak için nasıl yemek, su, nefes gerekliyse sevgi ve aşk da bir o kadar gereklidir.

"BENİ HAYATA BAĞLAYAN KIZIM OLDU"

Sevgili eşim ve canım kızım iyiki hayatımda varsınız. Son 3 yılda yaşadığım bir çok olumsuz olayda bir nefese, bir sese sarıldım. Kuvvetsiz düştüğümde; onun bana sarılmasıyla, baba deyişiyle dim dik ayakta kaldım. Tüm olan bitenin arasında beni hayata bağlayan kızım oldu. Onun yanındayken dünyanın tüm kötülerini, içi pislikle dolu insanlarını, sahtekarlarını, yalancılarını, namertlerini unuttum.

"LAVİN 3 YAŞINDA"

Bugün Lavin’im 3. yaşına giriyor. Şu an uzaklarda olsam da onu ve eşimi kalbimin en güzel yerinde taşıyorum… Doğum günün kutlu olsun canım Lavinim."