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Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

İstanbul’da yoğun sağanak yağış nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği yerlerde vatandaşlar büyük bir dayanışma içindeydi.

DHA | 17.08.2019 - 19:54..
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Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı.

DALIŞTAN DÖNÜYORLARDI

Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti.

İKİ KADIN VE BİR ÇOCUK ARAÇTAN KURTARILDI

Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk da mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.

Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

Mahsur kalan araçların yardımına zıpkıncılar koştu

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