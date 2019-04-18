Mahsur kalan danayı böyle kurtardılar

Domaniç ilçesinde yaşayan Fatma Demirsoy isimli kadın, yetkililere danasının silo içeresine düştüğü ihbarında bulundu.

Zavallı dana düştüğü yerden kurtulunca adeta sevindi.

DÜŞEN DANA İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kuyulara, çukurlara, bataktıklara düşen büyükbaşların zor anlarından bir diğer haberi de Kütahya'dan geldi. Kısa sürede olay mahalline intikal eden ekipler, danayı kurtarmak için seferber oldu.

30 DAKİKA UĞRAŞTILAR, KURTARDILAR

Dana, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu halat ve kepçe yardımıyla düştüğü silodan çıkartılarak sahibine teslim edildi.





















