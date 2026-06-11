Makasların bir sapı neden daha küçük? Sebebi sandığınız gibi değil

Mutfakta, ofiste ya da kesme işlerimizde kullandığımız makaslara dikkatli baktınız mı...

Saplardan biri diğerine göre daha geniş tasarlanıyor.

Birçok kişinin fark etmeden kullandığı bu küçük detay, aslında günlük hayatta işimizi kolaylaştıran en basit mühendislik örneklerinden biri.

Yıllardır kullanılan bu tasarımın estetik amaçlı olduğu düşünülse de, asıl neden kullanım kolaylığı ve kesme gücüyle ilgili.

İşte nedeni

Büyük olan sap genellikle birkaç parmağın aynı anda yerleştirilmesine imkan tanıyor. Böylece kullanıcı kesme sırasında daha fazla kuvvet uygulayabiliyor.

Daha küçük olan sap ise başparmak için tasarlanıyor ve makasın daha kontrollü hareket etmesini sağlıyor.

Özellikle kalın karton, kumaş veya sert malzemeleri keserken bu tasarımın avantajı daha net hissediliyor.

Birden fazla parmağın büyük sapın içine girmesi, kesme kuvvetini artırırken elin daha az yorulmasına yardımcı oluyor.