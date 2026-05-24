Makine sektörünün ihracatı 4 ayda 9,3 milyar dolara çıktı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın 4 ayında 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde makine ihracatı miktar bazında yüzde 6,7 gerilerken kilogram başına ortalama ihracat fiyatının yüzde 12 ile 8,6 dolara yükselmesi değer bazında artış getirdi.

GELİR ARTIŞI 350 MİLYAR DOLARLIK

Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre 350 milyon dolarlık daha yüksek gelir elde edilmiş oldu.

Yıllıklandırılmış konsolide makine ihracatı yüzde 1,3 artışla 29,1 milyar dolar olurken ithalatın yüzde 8,2 artışla 47,2 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti.

EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA VE ABD'YE YAPILDI

Ocak-nisan döneminde en yüksek ihracat 1,1 milyar dolarla yüzde 14,1 artışın yaşandığı Almanya'ya yapıldı. Onu yüzde 39,5 artış ve 767 milyon dolarla ABD, yüzde 12,7 yükseliş ve 442 milyon dolarla İtalya izledi. Irak, Rusya ve Polonya en çok daralan büyük pazarlar oldu.

ALT SEKTÖRLERDE İHRACAT

Alt sektörlere bakıldığında en yüksek ihracat 867 milyon dolarla "içten yanmalı motor ve aksamlarında" yapıldı.

Onu 629 milyon dolarla "inşaat ve madencilik makineleri", 530 milyon dolarla "pompa ve kompresörler" izledi.

"Türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerin" ihracatı yüzde 40,1 ile oransal olarak en çok yükseliş gösteren alt sektör olurken en fazla düşüş yüzde 52,2 ile "deri işleme makinelerinde" gözlendi.