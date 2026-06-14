Makine yok, malzeme yok: Sadece tahta kullandı! Su tankını öyle bir eve dönüştürdü ki...

Kullanılmayan bir plastik su deposu, yaratıcı bir dönüşüm projesiyle sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Sosyal medyada büyük ilgi gören projede, dev plastik tank toprağa yarı gömülü şekilde yerleştirilerek "Hobbit evi" görünümünde küçük bir barınağa çevrildi.

Projenin en dikkat çekici yanı ise inşaat sürecinde büyük ölçüde geri dönüştürülmüş ahşap paletlerin kullanılması oldu.

Proje, kullanılmayan büyük bir su deposunun araziye taşınmasıyla başladı.

O anları, YouTube kanalında yayınladı.

Yazın serin, kışın sıcak

Depo daha sonra eğimli bir araziye yarı gömülü şekilde yerleştirildi. Bu yöntem sayesinde yapı, toprağın doğal sıcaklık dengeleme özelliğinden faydalanıyor.

Yazın daha serin, kışın ise daha dengeli bir iç ortam sunan yarı yer altı tasarımı, enerji verimliliği açısından da avantaj sağlıyor.

Ahşap paletlerle kapladı

Projede kullanılan geri dönüştürülmüş palet tahtaları, deponun ön cephesini tamamen değiştirdi.

Silindirik yapıya uygun şekilde tasarlanan ahşap kaplama, depoyu sıradan bir tank görünümünden çıkararak Hobbit filmlerinden ilham alan sıcak ve rustik bir görünüme kavuşturdu.

Yuvarlak giriş kapısı ve dairesel pencere tasarımı da bu temayı güçlendiren detaylar arasında yer aldı.

İç mekan düzenlendi

Son aşamada iç bölüm ahşap kaplamalarla düzenlenerek daha kullanışlı hale getirildi.

Düz zemin uygulaması ve iç kaplamalar sayesinde depo görünümü büyük ölçüde ortadan kaldırılırken, ortaya kompakt ancak işlevsel bir yaşam alanı çıktı.