Makrofinansal istikrar için TCMB'den kredi sınırlaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı.
Kredi büyüme hesaplama döneminin bugün sona ermesi nedeniyle yeni dönem için değişikliler, bugün yayımlanarak uygulamaya alındı.
ZORUNLU KARŞILIK KREDİ SINIRLARI DÜŞÜRÜLDÜ
TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü.
BİREYSEL KREDİLER 1 PUAN DARALDI
Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk Lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.
TÜKETİCİ KREDİLERİ BÜYÜME SINIRI 3'E ÇEKİLDİ
Böylece 8 haftalık dönemde tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredileri için büyüme sınırı yüzde 4'ten yüzde 3'e çekilirken, tüketicilere tahsis edilen KMH limit büyümesi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.
KOBİLERE KULLANDIRILAN TL KREDİLER
KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 4,5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı ise yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.
SIKI PARASAL DURUŞ DESTEKLENİYOR
TCMB, düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.
İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.