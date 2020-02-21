taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1115
Euro
6.6042
Altın
1634.82
Borsa
115346.24
Gram Altın
321.048
Bitcoin
59630.25

Makyajsız güzel Alina Boz

Oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 10:58..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Arkadaşlarıyla birlikte geldiği bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alina Boz,  ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Makyajsız olması dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor Netflix'de yayınlanacak 'Love 101' adında bir dizi projem var. Bildiğiniz gibi çekimler bitti. Şu an dinleniyorum. Diğer projeleri değerlendiriyorum." dedi.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile uzun süredir aşk yaşayan Boz, evlilik iddialarına da cevap verdi: "Evlilik için daha erken, aramızda böyle bir konu konuşulmadı" dedi.

Makyajsız güzel Alina Boz

Makyajsız güzel Alina Boz

İlginizi Çekebilir
Acun Ilıcalı, dede oluyor
Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu dört buçuk aylık hamile.
Hadise'den, Hülya Açıkgöz paylaşımı
Önceki gün Milano’daki Gucci defilesini izleyen güzel popçu Hadise, sosyal medya hesabından ablası Hülya Açıkgöz'le ilgili bir paylaşım yaptı.
Özge Özpirinçci: Ciddi bir hastalık geçirdim.
Son olarak gişede büyük hüsran yaşayan "Biz Böyleyiz" filminde rol alan ve ‘Kadın’ dizisi final yapan Özge Özpirinçci’den "Bahar" karakteri hakkında şaşırtan bir itiraf geldi.
Derya Uluğ, gelin oluyor
Müzisyen Asil Gök ile 5 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ önümüzdeki yıl sevgilisi ile evleneceklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
213
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
55
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
54
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
38
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
134
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
160
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir