Makyajsız güzel Alina Boz

Arkadaşlarıyla birlikte geldiği bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alina Boz, ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Makyajsız olması dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor Netflix'de yayınlanacak 'Love 101' adında bir dizi projem var. Bildiğiniz gibi çekimler bitti. Şu an dinleniyorum. Diğer projeleri değerlendiriyorum." dedi.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile uzun süredir aşk yaşayan Boz, evlilik iddialarına da cevap verdi: "Evlilik için daha erken, aramızda böyle bir konu konuşulmadı" dedi.