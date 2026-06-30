Malanga Sarr, Lens ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız stoper Malang Sarr yeni bir maceraya yelken açıyor. 27 yaşındaki futbolcunun Lens'ten ayrılığı resmen açıklandı.
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Lens'te 2 yıllık Malang Sarr dönemi sona erdi...
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan stoperin Fransız ekibine vedası resmiyet kazandı.
FRANSIZLAR AYRILIĞI DUYURDU
Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin bir süredir temas halinde olduğu Malang Sarr'ın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.
SIRADAKİ DURAK FENERBAHÇE Mİ?
Deneyimli stoper kariyerinde Nice, Chelsea, Porto, Monaco ve Lens formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon 39 maça çıkan Malang Sarr, 3 bin 465 dakika sahada kaldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi