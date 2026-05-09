Malatya'da 2 ailenin 65 yıllık kan davası sona erdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gülümseten görüntü...

İlçeye bağlı Kurucaova ve Erkenek mezralarında yaşayan Arslan ve Sülü aileleri arasında 1961 yılında 'kasten öldürme' olaylarıyla kan davası başladı.

1961 yılında ailelerin üyelerinin karıştığı kavgada Aziz Arslan, Nuri Sülü'yü öldürdü.

65 YIL SONRA SON BULDU

Bu süreç sonrasında başlayan kan davası ve husumet 65 yıl sürdü.

İki aile yıllar boyunca birbiri ile kanlı bıçaklı yaşarken bu dava, 65 yıl sonra son buldu.

KAYMAKAMLIK YEMEK DÜZENLEDİ

Tarafların husumetinin son bulması için Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur öncülüğünde yemek programı yapıldı.

İlçede düğün salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ile Seydiler ve Azizolar aşiretleri üyeleri katıldı.

"GÜZEL BİR BARIŞA ADIM ATTIK"

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaptığı konuşmada, "Güzel bir barışa adım attık ve bu barışa bizler şahitlik ettik. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin. Biz bir oldukça hiç kimse vatanımızın milletimizin birliğini bozamaz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aileler arasındaki husumet sona erdi.