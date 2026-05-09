Malatya’da 270 yıllık doğa mirası: Ceviz ağacı zamana meydan okuyor

Malatya’nın yüksek rakımlı bölgelerinden biri olan Akçadağ’da, doğanın sabırla yazdığı bir tarih ayakta kalmaya devam ediyor. Alçiri Mahallesi sınırlarında bulunan yaklaşık 270 yıllık ceviz ağacı, hem görkemli duruşu hem de hâlâ sürdürdüğü verimiyle dikkat çekiyor. Yüzyılları geride bırakan ağaç, bölge halkının ortak hafızasında özel bir yer ediniyor.

YÜZYILLARA MEYDAN OKUYAN DOĞA MİRASI

1.400 rakımlı bölgede bulunan ceviz ağacı, tüm olumsuz doğa koşullarına rağmen yaşamını sürdürüyor. Yıllara meydan okuyan yapısıyla görenleri hayran bırakan ağaç, hem büyüklüğü hem de köklü geçmişiyle adeta yaşayan bir anıt niteliği taşıyor.

Bölge sakinleri, ağacın geçmişte çok daha yüksek verim verdiğini, bugün ise hâlâ üretkenliğini koruduğunu ifade ediyor.

"DEDİLERİMİZDEN MİRAS KALDI"

Bölge halkından Aliseydi Maskar, ceviz ağacının kendileri için sadece bir ağaç değil, kuşaklar arası bir miras olduğunu söyledi. Ailenin beşinci kuşağının aynı bölgede yaşadığını belirten Maskar, ağacın dedelerinden kaldığını ifade etti:

“Rivayete göre bu ceviz ağacı yaklaşık 270 yıllık. Dedelerimizden bize kalan bir miras. Biz burada yaklaşık yüz yıldır yaşıyoruz. Bizden önce yaşayanlar da bu ağacı korumuş.”

VERİMİ AZALMADI, YAŞI İSE ARTTI

Çocukluk dönemlerinde ağacın çok daha fazla ürün verdiğini söyleyen Maskar, günümüzde de ceviz ağacının üretkenliğini sürdürdüğünü belirtti:

“Eskiden çok daha fazla ürün verirdi. Şimdi de yaklaşık 300 ila 350 kilogram civarında ceviz alıyoruz. Hâlâ dimdik ayakta.”

BÖLGE HALKI İÇİN YAŞAYAN TARİH

Ceviz ağacı, sadece tarımsal bir değer değil aynı zamanda bölge halkı için kültürel bir sembol olarak görülüyor. Yıllar içinde birçok kuşağın gölgesinde büyüdüğü ağaç, köy yaşamının sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor.

Doğal yapısını koruyan ve çevresine yaşam sunmaya devam eden bu asırlık ceviz ağacı, Malatya’nın yaşayan tarihleri arasında gösteriliyor.