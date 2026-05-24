Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)