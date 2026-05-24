Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)