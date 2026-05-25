Malatya'da 4.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 22.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedildi.
DEPREM ANLARI KAMERADA
Deprem anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde sarsıntı sırasında vatandaşların panik yaşadığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)