Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1'i çocuk 3 yaralı

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Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde kardeş oldukları belirtilen İ.Y. ile H.B.Y. arasında 'dut ağacı' nedeniyle tartışma yaşandı.

H.B.Y.'nin evine giden İ.Y.'nin çocukları F.Y. ve H.Y., amcaları H.B.Y. ile kavga etti.

Kavgada F.Y. ile H.B.Y. silahla yaralanırken H.B.Y.'nin kızı T.Y.'ye de seken saçmalar isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılar daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.