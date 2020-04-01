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Malatya'da araç çarpan genç ağır yaralandı

Malatya'da hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Malatya'da araç çarpan genç ağır yaralandı

Malatya'nın İnönü Caddesi Sıtmapınarı Kavşağı mevkiinde, seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 06 AAR 544 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki M.C.A.'ya çarptı.

GENÇ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.C.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastanede tedavisi süren M.C.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da araç çarpan genç ağır yaralandı

Malatya'da araç çarpan genç ağır yaralandı

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